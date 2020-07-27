Тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»

Apple выпустил первый тизер своего сериала в жанре альтернативной истории «Ради всего человечества», в котором СССР первые высадились на Луну. В этой вселенной борьба между сверхдержавами продолжается и дальше, и вскоре война за Луну становится причиной Холодной войны.

Шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“»). В ролях Юэль Киннаман, Сара Джонс, Майкл Дорман и другие.

Первый сезон стартовал в сервисе Apple TV+ 1 ноября. Даты выхода второго пока нет.