Тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»

Apple выпустил первый тизер своего сериала в жанре альтернативной истории «Ради всего человечества», в котором СССР первые высадились на Луну. В этой вселенной борьба между сверхдержавами продолжается и дальше, и вскоре война за Луну становится причиной Холодной войны.
Шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“»). В ролях Юэль Киннаман, Сара Джонс, Майкл Дорман и другие.
Первый сезон стартовал в сервисе Apple TV+ 1 ноября. Даты выхода второго пока нет.
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