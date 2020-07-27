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    Тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»

    27 июля 2020
    Кот-император
    27.07.2020
    1777
    0 минут на чтение

    Apple выпустил первый тизер своего сериала в жанре альтернативной истории «Ради всего человечества», в котором СССР первые высадились на Луну. В этой вселенной борьба между сверхдержавами продолжается и дальше, и вскоре война за Луну становится причиной Холодной войны.

    Шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“»). В ролях Юэль Киннаман, Сара Джонс, Майкл Дорман и другие.

    Первый сезон стартовал в сервисе Apple TV+ 1 ноября. Даты выхода второго пока нет.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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