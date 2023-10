TLoZ: Breath of the Wild, Dark Souls и Super Mario 64 — топ-100 величайших игр по версии EDGE

Издание EDGE в честь 30-летия журнала поделилось своим топом-100 величайших игра за всю историю его существования.

В голосовании приняли редакция, читатели, а также около 100 представителей индустрии вроде разработчиков, актеров озвучки и игровых журналистов.

Первое место заняла The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Следом за ней идет первая Dark Souls, а замыкает тройку лидеров еще одна игра Nintendo — Super Mario 64.

Весь список выглядит так: