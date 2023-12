Издание Polygon поделилось списком из 50 лучших игр в 2023 году по версии редакции.

Топ отбирали путем голосования членов редакции, которое завершилось 30 ноября, так что в материал не вошли некоторые крупные тайтлы вроде Avatar: Frontiers of Pandora и Warhammer 40,000: Rogue Trader, которые выйдут в декабре.

Помимо полноценных релизов в список вошли крупные обновления на подобие DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Итак, на первом месте оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вторую позицию заняла Baldur’s Gate 3 и замыкает тройку лидеров Alan Wake 2.

А вот так выглядит выглядит весь топ: