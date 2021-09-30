Тодд Говард рассказал, что Starfield насчитывает около 150 тысяч строчек диалогов

Директор Bethesda Game Тодд Говард во время трансляции Xbox на Tokyo Games Show поделился некоторыми деталями о грядущей Starfield. Никаких важных подробностей, но даже такие сведения могут пролить свет на масштаб игры.

Сценарий насчитывает примерно 150 тысяч строк диалогов — рекорд среди игр студии. В Skyrim Было 60 тысяч, в Fallout 4 — 111 тысяч.

Игру полностью переведут и озвучат на японский язык — для этого пригласили около 300 актёров. Неизвестно, сколько человек озвучивают английскую версию (о локализации на русском пока новостей тоже нет).

Научно-фантастическая ролевая игра об исследовании космоса запланирована на 11 ноября 2022 года. Она выйдет на ПК и Xbox Series.

Полную трансляцию можно посмотреть на Twich.