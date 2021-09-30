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    Новости

    Тодд Говард рассказал, что Starfield насчитывает около 150 тысяч строчек диалогов

    30 сентября 2021
    30.09.2021
    759
    0 минут на чтение
    Тодд Говард рассказал, что Starfield насчитывает около 150 тысяч строчек диалогов

    Директор Bethesda Game Тодд Говард во время трансляции Xbox на Tokyo Games Show поделился некоторыми деталями о грядущей Starfield. Никаких важных подробностей, но даже такие сведения могут пролить свет на масштаб игры.

    Сценарий насчитывает примерно 150 тысяч строк диалогов — рекорд среди игр студии. В Skyrim Было 60 тысяч, в Fallout 4 — 111 тысяч.

    Игру полностью переведут и озвучат на японский язык — для этого пригласили около 300 актёров. Неизвестно, сколько человек озвучивают английскую версию (о локализации на русском пока новостей тоже нет).

    Научно-фантастическая ролевая игра об исследовании космоса запланирована на 11 ноября 2022 года. Она выйдет на ПК и Xbox Series.

    Полную трансляцию можно посмотреть на Twich.

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