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    «Только ты можешь спасти Британию» — первый трейлер «Короля Зимы»

    13 июля 2023
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    13.07.2023
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    «Только ты можешь спасти Британию» — первый трейлер «Короля Зимы»

    MGM+ опубликовала первый трейлер фэнтезийного драматического сериала «Король Зимы» по мотивам одноименного романа Бернарда Корнуэлла.

    Действие шоу разворачивается в пятом веке, задолго до того, как Британия была объединена. А в центре сюжета Артур Пендрагон, который превращается из изгоя в легендарного воина и лидера.

    Глава MGM+ Майкл Райт описал «Короля Зимы» как «кинематографическую и творческую переинтерпретацию легенды о короле Артуре».

    Главная роль досталась Иэну де Кэскеру, известному по роли агента Лео Фитца в «Агентах Щ.И.Т.».

    «Король Зимы» выйдет 20 августа. Всего в сериале будет 10 эпизодов.

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