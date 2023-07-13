«Только ты можешь спасти Британию» — первый трейлер «Короля Зимы»

MGM+ опубликовала первый трейлер фэнтезийного драматического сериала «Король Зимы» по мотивам одноименного романа Бернарда Корнуэлла.
Действие шоу разворачивается в пятом веке, задолго до того, как Британия была объединена. А в центре сюжета Артур Пендрагон, который превращается из изгоя в легендарного воина и лидера.
Глава MGM+ Майкл Райт описал «Короля Зимы» как «кинематографическую и творческую переинтерпретацию легенды о короле Артуре».
Главная роль досталась Иэну де Кэскеру, известному по роли агента Лео Фитца в «Агентах Щ.И.Т.».
«Король Зимы» выйдет 20 августа. Всего в сериале будет 10 эпизодов.
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