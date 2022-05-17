Том Блит сыграет молодого Кориолана Сноу в приквеле «Голодных игр»

Создатели картины «Баллада о певчих птицах и змеях» — приквела «Голодных игр» про Кориолана Сноу — назвали имя исполнителя главной роли. Встречайте, Том Блит, известный по сериалам «Позолоченный век» и «Билли Кид».

Других подробностей о фильме мало. Его поставит Фрэнсис Лоуренс, снявший «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и обе части «Сойки-пересмешницы». Сценарий пишут автор книг Сьюзен Коллинз и сценарист предыдущих частей Майкл Арндт.

Выпустить картину планируют 17 ноября 2023-го.

Действие «Баллады о певчих птицах и змеях» разворачивается за 64 года до событий саги, а в центре сюжета — будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кориолан Сноу. Восемнадцатилетний Сноу хочет изменить свою судьбу, получив возможность стать ментором десятых Игр. Однако его восторженные мечты разбиваются, когда вместо ментора он оказывается наставником девушки из бедного 12 дистрикта.