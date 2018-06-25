Обновлено: Кевин Файги подтвердил название сиквела. Глава Marvel Studios уточняет, что, как и в прошлый раз, подзаголовок будет иметь несколько значений.

Я не скажу, какие именно это значения, но нам нравится это название, потому что, как и в «Возвращение домой», у него несколько трактовок. И нам нравится слово «дом», в которое мы вписали маленький значок паучка.

Оригинальная новость:

Том Холланд опять за своё! Актёр снова случайно (или нет) раскрыл подробности грядущего фильма Киновселенной Marvel. На сей раз он заспойлерил название второй части «Человека-паука». По всей видимости, картина будет называться Spider-Man: Far From Home («Человек-паук: Вдали от дома»). По крайней мере, именно такое название появилось на планшете Холланда.

Это уже не первый раз, когда Холланд спойлерит какие-то подробности. И если в первые разы ещё можно было удивляться подобным случайностям, то теперь ясно, что многие его «сливы» — часть рекламной кампании.

В самом видео актёр извиняется, что он не сообщил никаких подробностей по сиквелу. Он говорит, что и сам ещё толком ничего не знает, ведь его персонаж умер в «Войне бесконечности», так что он и понятия не имеет, о чём будет сиквел.

По слухам, Marvel хотят привлечь ко второй части фильма Джейка Джилленхола, который сыграет злодея Мистерио. Будем ждать официальных анонсов!

Премьера сиквела запланировала на июль 2019 года.