Том Холланд вручит одну из наград на The Game Awards 2020

Организатор и ведущий The Game Awards 2020 Джефф Кили рассказал, что звезда «Человека-паука» Том Холланд вручит одну из наград на церемонии.
Любопытно, что на промо актер представлен в образе молодого Нейтана Дрейка. Возможно, на мероприятии нам покажут трейлер киноадаптации Uncharted.
Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020
Прежде инсайдеры сообщили, что на The Game Awards могут анонсировать новую Silent Hill, которой занимается Кэйитиро Тояма.
Церемония вручения пройдет 11 декабря в 03:00 по МСК.
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Лидером стала The Last of Us: Part II, претендующая сразу на 9 наград.
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