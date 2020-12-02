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    Новости

    Том Холланд вручит одну из наград на The Game Awards 2020

    2 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    02.12.2020
    404
    0 минут на чтение
    Том Холланд вручит одну из наград на The Game Awards 2020. Возможно, он еще покажет трейлер Uncharted

    Организатор и ведущий The Game Awards 2020 Джефф Кили рассказал, что звезда «Человека-паука» Том Холланд вручит одну из наград на церемонии.

    Любопытно, что на промо актер представлен в образе молодого Нейтана Дрейка. Возможно, на мероприятии нам покажут трейлер киноадаптации Uncharted.

    Прежде инсайдеры сообщили, что на The Game Awards могут анонсировать новую Silent Hill, которой занимается Кэйитиро Тояма.

    Церемония вручения пройдет 11 декабря в 03:00 по МСК.

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    Лидером стала The Last of Us: Part II, претендующая сразу на 9 наград.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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