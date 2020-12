Том Холланд вручит одну из наград на The Game Awards 2020

Организатор и ведущий The Game Awards 2020 Джефф Кили рассказал, что звезда «Человека-паука» Том Холланд вручит одну из наград на церемонии.

Любопытно, что на промо актер представлен в образе молодого Нейтана Дрейка. Возможно, на мероприятии нам покажут трейлер киноадаптации Uncharted.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020