Топ-10 худших игр в 2023 году по версии Metacritic. Игра про Голлума на первом месте!

Редакция Metacritic поделилась списком худших игр в 2023 году на основе их рейтинга на сайте.
С антитоп попали только игры, которые получили как минимум семь обзоров. Из-за этого в нем нет Skull Island: Rise of Kong и The Walking Dead: Destinies.
На первом месте оказалась The Lord of the Rings: Gollum, рейтинг которой составляет 34 из 100 баллов. Следом за ней идет Flashback 2 с 35 из 100 баллами, а замыкает тройку лидеров Greyhill Incident с 38 из 100 баллами.
А вот так выглядит топ-10 худших игр в 2023 году:
- The Lord of the Rings: Gollum — 34 балла;
- Flashback 2 — 35 баллов;
- Greyhill Incident — 38 баллов;
- Quantum Error — 40 баллов;
- Testament: The Order of High-Human — 41 балл;
- Crime Boss: Rockay City — 43 балла;
- Hellboy: Web of Wyrd — 47 баллов;
- Gangs of Sherwood — 48 баллов;
- Loop8: Summer of Gods — 49 баллов;
- Gargoyles Remastered — 49 баллов.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.