Топ-10 худших игр в 2023 году по версии Metacritic. Игра про Голлума на первом месте!

Редакция Metacritic поделилась списком худших игр в 2023 году на основе их рейтинга на сайте.

С антитоп попали только игры, которые получили как минимум семь обзоров. Из-за этого в нем нет Skull Island: Rise of Kong и The Walking Dead: Destinies.

На первом месте оказалась The Lord of the Rings: Gollum, рейтинг которой составляет 34 из 100 баллов. Следом за ней идет Flashback 2 с 35 из 100 баллами, а замыкает тройку лидеров Greyhill Incident с 38 из 100 баллами.

А вот так выглядит топ-10 худших игр в 2023 году: