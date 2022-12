Топ-50 лучших игр 2022 года по версии Polygon. На первом месте Elden Ring

Портал Polygon выпустил большой материал, в котором назвал 50 самых лучших игр в 2022 году.

Список ранжировали путем голосования и обсуждения внутри редакции. Также в топ вошли только те игры, что вышли до 30 ноября 2022 года, поэтому Warhammer 40,000 в нем присутствует, а Marvel’s Midnight Suns и Dwarf Fortress — нет.

Кроме того, в топ попали не только новые игры, но и те, что получили в 2022 году крупное обновление или стали вновь популярными.

На первом месте Elden Ring. Следом за ней идет Citizen Sleeper, которую часто называют Disco Elysium в космосе. А тройку лидеров замыкает крайне странный на вид детектив The Case of the Golden Idol.

Помимо них в топ-10 присутствуют God of War: Ragnarok, карточная Marvel Snap, крайне популярная Vampire Survivors и другие тайтлы.

Весь список выглядит так: