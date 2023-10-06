Топ-50 лучших сериалов XXI века по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywoop Reporter поделилось списком из 50 лучших сериалов XXI века.

Редакция подчеркнула, что топ собрать было непросто, так как каждый год выходят сотни новых сериалов. Поэтому журналисты заранее извинились, если читатели не увидят в списке свои любимые шоу.

Также стоит отметить, что в топ-50 попали только англоязычные сериалы, потому что авторы не считают себя экспертами в иностранных проектах.

Фантастики оказалось не очень много: «Игра престолов», «Звездный крейсер „Галактика“», «Станция Одиннадцать», «Конь БоДжек» и «Аватар: Легенда об Аанге».

Полный список выглядит так: