Топ-50 лучших сериалов XXI века по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywoop Reporter поделилось списком из 50 лучших сериалов XXI века.
Редакция подчеркнула, что топ собрать было непросто, так как каждый год выходят сотни новых сериалов. Поэтому журналисты заранее извинились, если читатели не увидят в списке свои любимые шоу.
Также стоит отметить, что в топ-50 попали только англоязычные сериалы, потому что авторы не считают себя экспертами в иностранных проектах.
Фантастики оказалось не очень много: «Игра престолов», «Звездный крейсер „Галактика“», «Станция Одиннадцать», «Конь БоДжек» и «Аватар: Легенда об Аанге».
Полный список выглядит так:
- «Безумцы»;
- «Клан Сопрано»;
- «Наследники»;
- «Студия 30»;
- «Прослушка»;
- «Псы резервации»;
- «Лучше звоните Солу»;
- «Девчонки»;
- «Хулиганы и ботаны»;
- «Конь БоДжек»;
- Ток-шоу The Daily Show;
- «Американцы»;
- «30 событий за 30 лет»;
- «Просветлённая»;
- «Атланта»;
- «Во все тяжкие»;
- «Остановись и гори»;
- «Огни ночной пятницы»;
- «Исправлять ошибки»;
- «Пип-шоу»;
- «Дэдвуд»;
- «Всё к лучшему»;
- Реалити-шоу Survivor;
- «Я могу уничтожить тебя»;
- «Обзор»;
- «Звёздный крейсер „Галактика“»;
- «Парки и зоны отдыха»;
- «Полезные советы от Джона Уилсона»;
- «Брод Сити»;
- «Игра престолов»;
- «Дрянь»;
- «Вице-президент»;
- «Оранжевый — хит сезона»;
- «Девственница Джейн»;
- «Чернобыль»;
- «Щит»;
- «Чокнутая бывшая»;
- «Братья по оружию»;
- «Двойка»;
- «Белая ворона»;
- «Грызня»;
- «Станция Одиннадцать»;
- «Тайная кухня Энтони Бурдена»;
- «Оставленные»;
- «Корона»;
- «Подземная железная дорога»;
- «Жизнь»;
- «Южная сторона» (2019);
- «Аватар: Легенда об Аанге»;
- «Секс в большом городе».
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Редактор
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