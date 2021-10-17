Трейлер «Бэтмена», испепеляющий Чёрный Адам и гигантский Флэш — самое интересное с DC Fandome

«Чёрный Адам»

Открытие DC FanDome было доверено Дуэйну Джонсону — он представил «Черного Адама», в котором он играет главную роль. Фанатам показали кадры со съемок, а также открывающую сцену кинокомикса, в котором мы встречаемся с одним из самых могущественных героев DC.

Режиссер — Жауме Кольет-Серра (фильмы с Лиамом Нисоном), а сценарий написан Рори Хайнс и Сохрабом Ноширвани («Мавританец»).

Кроме Скалы в фильме сыграет Пирс Броснан, который воплотил на экране Доктора Фэйта/Кента Нельсона.

Премьера «Черного Адама» запланирована на 28 июля 2022 года.

«Флэш»

На фестивале появился Грант Гастин, который сообщил, что его костюм Флэша будет обновлен в следующем сезоне, и к нему будет добавлено кое-что, чего давно не хватало — культовых золотых ботинок Флэша.