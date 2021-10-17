Трейлер «Бэтмена», испепеляющий Чёрный Адам и гигантский Флэш — самое интересное с DC Fandome

«Чёрный Адам»
Открытие DC FanDome было доверено Дуэйну Джонсону — он представил «Черного Адама», в котором он играет главную роль. Фанатам показали кадры со съемок, а также открывающую сцену кинокомикса, в котором мы встречаемся с одним из самых могущественных героев DC.
Режиссер — Жауме Кольет-Серра (фильмы с Лиамом Нисоном), а сценарий написан Рори Хайнс и Сохрабом Ноширвани («Мавританец»).
Кроме Скалы в фильме сыграет Пирс Броснан, который воплотил на экране Доктора Фэйта/Кента Нельсона.
Премьера «Черного Адама» запланирована на 28 июля 2022 года.
«Флэш»
На фестивале появился Грант Гастин, который сообщил, что его костюм Флэша будет обновлен в следующем сезоне, и к нему будет добавлено кое-что, чего давно не хватало — культовых золотых ботинок Флэша.
Suicide Squad: Kill the Justice League
Rocksteady показала новый трейлер игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости», которая произвела фурор ещё на прошлогоднем DC FanDome. Трейлер дал нам лучшее представление о сюжете, персонажах и тональности игры… а ещё после него стало немного жаль бедного Пингвина.
«Миротворец»
На мероприятии был представлен первый трейлер-тизер «Миротворца» с комментариями самого исполнителя главной роли, Джона Сины. Также на сцене к сценаристу и режиссеру Джеймсу Ганну присоединился актёрский состав «Миротворца», чтобы обсудить предстоящий спин-рфф «Отряда самоубийц».
Одну из ролей в шоу исполнил Роберт Патрик (T-1000 из «Терминатора 2») — он сыграл Огги Смита. Кроме него в сериале появятся Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи, Чаквуди Ивуджи. Однако, по их словам, самое главное зрелище в сериле — это домашний орёл Миротворца, Игли.
Премьера намечена на январь 2022-го.
«Роковой патруль»
Мэтт Бомер повился на мероприятии, чтобы объявить, что оригинальный сериал HBO Max «Роковой патруль» вернется с четвертым сезоном. Также был представлен трейлер середины третьего сезона. Его финал запланирован на четверг, 11 ноября.
В актёрском составе «Рокового патруля» значатся Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Тимоти Далтон, Скай Робертс и Мишель Гомес, а в этом сезоне появились такие герои как Сестринство Дада и Братство зла.
«Песочный человек»
Фанатам показали совсем немного из предстоящего «Песочного человека» — мы впервые увидели Гвендолин Кристи из «Игры престолов» в роли Люцифера Морнингстар.
Injustice
Экранизация шикарной игровой франшизы появится на экранах 19 октября, а пока фанатам показали небольшой отрывок из мультфильма. Он вдохновлён комиксом Тома Тейлора «Injustice. Боги среди нас. Год первый». В роли Супермена — Джастин Хартли («Тайны Смоллвилля»), а Энсон Маунт («Звёздный путь: Дискавери») — в роли Бэтмена.
Gotham Knights
Warner Bros. Games Montréal представили новый трейлер Gotham Knights, в котором показали главного антагониста игры — Суд Сов. Кроме того, Скотт Снайдер, Грег Капулло, Джим Ли и Энн Лемей из WB Games Montréal и Патрик Реддинг рассказали о том, как они адаптировали в игровом формате историю секретной организацию Готэма и их солдат Когтей.
Игра выйдет в 2022 году.
«Бэтмен»
Больше года прошло с премьеры первых кадров «Бэтмена» Мэтта Ривза, и наконец-то фанатам показали дебютный трейлер фильма.
Сценарий написали Питер Крэйг («Плохие парни навсегда») и Мэттс Томлин («Проект «Сила»») совместно с режиссёром Мэттом Ривхом.
Роберт Паттинсон исполнит роль Брюса Уэйна, Энди Серкис воплотил Альфреда, а Джеффри Райт — комиссара Гордона. В роли Женщины-Кошки/Селины Кайл — Зои Кравиц.
«Бэтмен» выйдет в прокат 3 марта 2022 года.
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