Трейлер четвертого сезона аниме «Рандеву с жизнью»

В сети появился трейлер четвертого сезона «Рандеву с жизнью» (в оригинале — Date A Live).

Режиссером выступает Дзюн Накагава, снявший «Рандеву с пулей: Смерть или пуля». Сценарий написал Фумихико Симо, известный по «Исчезновению Харухи Судзумии». За дизайн персонажей отвечает Наото Накамура, который работал над «Историями монстров» и «Сердцу хочется кричать».

Напомним, сюжет разворачивается в мире, где в сердце Евразии открылся пространственный разлом, унесший жизни 150 миллионов человек. А после в мир являются существа, которых называют духами. Главный герой Cидо Ицука сталкивается с безымянной девушкой, которая оказывается духом. Оказывается, что она одна из тех, кто ответственен за эти пространственные разломы и гибель людей. Так что протагонисту во имя всего человечества нужно сделать так, чтобы она влюбилась в него.

Премьера состоится в апреле 2022 года — точной даты пока нет.