Трейлер долгожданного третьего сезона «Орвилла»

Hulu представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Орвилл» Сета Макфарлейна.
Действие «Новых горизонтов» происходит в далёком будущем. Команда звездолёта «Орвилл» продолжает свою исследовательскую миссию, постигая тайны вселенной и сложности межличностных отношений внутри команды. Трейлер также обещает множество новых приключений с участием заклятых врагов «Орвилла» — инопланетян криллов и агрессивных роботов кайлонов, презирающих все биологические формы жизни.
Премьера третьего сезона ожидается 2 июня, спустя три года после окончания второго — он завершился в апреле 2019.
По слухам, третий сезон станет финальным для сериала.
Читайте также
«Орвилл», 2 сезон: как пародия превратилась в настоящий «Звёздный путь»
Рита Каруба | 08.05.2019
В первом сезоне «Орвилл» просто пародировал «Звёздный путь». Во втором — вовсю пытается играть на его поле, показывая светлое будущее и поднимая серьёзные темы.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Залёт в Чертаново»Выбор недвижимости с учётом возможного инопланетного вторжения.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.