Трейлер долгожданного третьего сезона «Орвилла»

Hulu представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Орвилл» Сета Макфарлейна.

Действие «Новых горизонтов» происходит в далёком будущем. Команда звездолёта «Орвилл» продолжает свою исследовательскую миссию, постигая тайны вселенной и сложности межличностных отношений внутри команды. Трейлер также обещает множество новых приключений с участием заклятых врагов «Орвилла» — инопланетян криллов и агрессивных роботов кайлонов, презирающих все биологические формы жизни.

Премьера третьего сезона ожидается 2 июня, спустя три года после окончания второго — он завершился в апреле 2019.

По слухам, третий сезон станет финальным для сериала.