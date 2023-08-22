Трейлер дополнения The Final Shape для Destiny 2

22 августа Bungie в 17:30 по МСК провела собственную ежегодную трансляцию, в рамках которой студия поделилась новостями о будущем Destiny 2.
The Final Shape
Компания показала полноценный трейлер последнего дополнения в саге противостояния Света и Тьмы под названием The Final Shape.
По словам разработчиков, фанаты точно не готовы к тому, что произойдет в финале истории.
Игроков ждут новые суперспособности для каждого класса. Также им предстоит столкнуться с новыми врагами.
Релиз нового дополнения состоится 27 февраля.
Season of the Witch
Bungie представила трейлер нового сезона в Destiny 2 под названием «Колдовство», которые стартует в игре уже сегодня — 22 августа.
По сюжету Стражи во главе Эрис Морн решили освоить магию Улью, чтобы открыть путь внутрь Странника.
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Редактор
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Александр Ремизов
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