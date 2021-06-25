Трейлер фантастической картины Settlers про беженцев с Земли

В сети появился трейлер фантастического фильма под названием Settlers (или «Поселенцы»), по духу немного напоминающий «Воспитанных волками».
По сюжету семья беженцев с Земли пытается выжить на Марсе. Но когда на окрестных холмах появляются незнакомцы, девятилетняя Ремми сталкивается с реальностью, от которой ее пытались уберечь родители.
За сценарий и постановку отвечает малоизвестный Уайат Рокфеллер. А главные роли в ленте исполнили София Бутелла (Kingsman), Джонни Ли Миллер («Элементарно»), юная Бруклин Принс , Исмаэль Круз («Мандалорец») и Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой»).
Премьера состоится 23 июля.
Трейлер
Постер
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Редактор
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