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    Трейлер фантастической картины Settlers про беженцев с Земли

    25 июня 2021
    25.06.2021
    302
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    В сети появился трейлер фантастического фильма под названием Settlers (или «Поселенцы»), по духу немного напоминающий «Воспитанных волками».

    По сюжету семья беженцев с Земли пытается выжить на Марсе. Но когда на окрестных холмах появляются незнакомцы, девятилетняя Ремми сталкивается с реальностью, от которой ее пытались уберечь родители.

    За сценарий и постановку отвечает малоизвестный Уайат Рокфеллер. А главные роли в ленте исполнили София Бутелла (Kingsman), Джонни Ли Миллер («Элементарно»), юная Бруклин Принс , Исмаэль Круз («Мандалорец») и Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой»).

    Премьера состоится 23 июля.

    Трейлер

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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