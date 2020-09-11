Трейлер хоррор-антологии Monsterland от Hulu

Hulu опубликовал первый трейлер хоррор-антологии с говорящим названием Monsterland («Страна чудовищ»).
В основу сериала легли рассказы из сборника Натана Бэллингруда «Озерные чудовища Северной Америки» — его, кстати, выпустит в России издательство «Астрель-СПб».
Каждый эпизод — отдельная история с новым главным героем, сталкивающимся с монстрами вроде падшего ангела или русалки.
В числе режиссеров значатся Николас Песк («Глаза моей матери»), Бабак Анвари («В тени»), Анне Севитски («Черное зеркало»), Крэйг Макнейлл («Месть Лиззи Борден») и другие.
Все 8 серий выйдут в онлайн-кинотеатре 2 октября.
Трейлер
Постер
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