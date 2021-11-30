Трейлер «Хроник Миртаны: Архолос» — масштабного мода для «Готики 2»

Лучшая новость для поклонников олдскульных ролевых игр! Встречайте «Хроники Миртаны: Архолос» — бесплатную фанатскую масштабную модификацию для «Готики 2».

Действие дополнения разворачивается на новом огромном острове к востоку от материковой части Миртаны. Главный герой, молодой человек по имени Марвин, хотел убежать от войны. Но Архолос оказался далеко не таким беззаботным местом, которое он себе представял.

Богатые торговцы, жаждущие только большего количества золота, слуги короля Робара II, которые претворяют в жизнь все новые и более строгие законы, и волны отчаявшихся беженцев, которые, как и главный герой, ищут достойной жизни. Марвину придется найти способ выжить в этой стране предательства, оппортунизма и противоположных интересов.

Среди основных особенностей: профессиональная озвучка на польском (доступен только польский язык, на очереди локализация на английский), 60+ геймплея, более 170 квестов, новая система крафта, новый баланс экономики и многое другое.

Самое главное в «Хрониках Миртаны» — то, что у игры уже есть дата выхода, 10 декабря (выход приурочен к 19-летию Gothic II). Релиз запланирован в Steam, GOG и на сайте мода. Для запуска требуется Gothic II: Gold Edition.

Скриншоты

В 2020-м THQ Hordic запустила в работу ремейк первой «Готики». Компания предварительно выпустила прототип, который показывал, как могла бы выглядеть игра на современном движке с некоторыми изменениями.