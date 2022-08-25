Трейлер и кадры российского мистического детектива «Русалки»

10 сентября на «Кинопоиске» и Wink выйдет мистический детективный сериал под названием «Русалки», снятый по мотивам израильского бестселлера.

Главные роли исполнили Петр Федоров («Спутник»), Дарья Мороз («Преступление») и Иева Андреевайте («Штрафник»).

По сюжету сестра-близнец Риты пропала 14 лет назад, а теперь ее труп находят в дюнах. Так что теперь главная героиня хочет распутать это дело вместе со своими напарником. Но вместе с этим пропадает ее дочь.

После премьеры в онлайн-кинотеатрах сериал покажут на Первом канале.

Трейлер

Постер

Кадры