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    Новости

    Трейлер и постер Satoshi Kon, The Illusionist — документального фильма о Сатоси Коне

    6 июля 2021
    06.07.2021
    208
    0 минут на чтение

    В сети появились трейлер и постер грядущей французской документальной картины Satoshi Kon, The Illusionist, посвящённой творческому пути одного из самых известных режиссёров полнометражных аниме-фильмов.

    Документалку покажут на «Каннском кинофестивале» в рамках программы Cannes Classics.

    Фильм назван как и книга Эндрю Осмонда, в которой также рассматривается творческий путь режиссёра. Она вышла ещё в 2009 году.

    Постер

    Трейлер и постер Satoshi Kon, The Illusionist — документального фильма о Сатоси Коне

    Для ленты записали интервью с другими известными режиссёрами вроде Мамору Осии («Призрак в доспехах»), Мамору Хосоды («Девочка, покорившая время») и Даррена Аронофски («Чёрный лебедь»).

    Сатоси Кон за свою карьеру успел поработать над сериалом JoJo’s Bizarre Adventure (писал несколько серий и поставил одну из них), а также снять несколько выдающихся полнометражек: «Совершенная грусть» (1998), «Актриса тысячелетия» (2001), «Однажды в Токио» (2003), «Паприка» (2006). Кроме того, он снял аниме-сериал «Агент Паранойи», вышедший в 2004-м.

    В 2010-м режиссёр умер от рака. Ему было 46.

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