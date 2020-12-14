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    Трейлер мистического мини-сериала «Равноденствие»

    14 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    14.12.2020
    691
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    Netflix опубликовал трейлер датского мистического мини-сериала «Равноденствие» (в оригинале — Equinox).

    По сюжету в 1999 году бесследно пропал целый класс выпускников средней школы, а 20 лет спустя Астрид узнает правду об исчезновении сестры Иды и ее одноклассников.

    Автором выступает Тиа Линдебург, которая работала над шоу Kødkataloget. А постановкой занимаются Сёрен Баль («Пути Господни») и Мадс Маттисен («Крепыш»). Главные роли достались Данице Чурчич («Тихое сердце») и Ларсу Брюгманну.

    Премьера состоится 30 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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