Трейлер мистического мини-сериала «Равноденствие»

Netflix опубликовал трейлер датского мистического мини-сериала «Равноденствие» (в оригинале — Equinox).
По сюжету в 1999 году бесследно пропал целый класс выпускников средней школы, а 20 лет спустя Астрид узнает правду об исчезновении сестры Иды и ее одноклассников.
Автором выступает Тиа Линдебург, которая работала над шоу Kødkataloget. А постановкой занимаются Сёрен Баль («Пути Господни») и Мадс Маттисен («Крепыш»). Главные роли достались Данице Чурчич («Тихое сердце») и Ларсу Брюгманну.
Премьера состоится 30 декабря.
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