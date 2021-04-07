Трейлер мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — экранизации одной из лучших историй про Тёмного рыцаря

Warner Bros. Animation поделилась первый трейлером своего следующего мультфильма по комиксам DC. На этот раз команда экранизировала комикс «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — детективную историю, в которой Тёмный рыцарь пытается поймать преступника по прозвищу «Праздник». Он получил такое прозвище, поскольку действует исключительно в праздничные дни.

В мультфильме рисунок чуть отличается от предыдущих работ WB Animation, напоминая скорее «Арчера». Главных героев озвучили Дженсен Эклз (Бэтмен/Брюс Уэйн), Ная Ривера (Женщина-Кошка/Селина Кайл), Трой Бейкер (Джокер) и Джош Дюамель (Харви Дент/Двуликий). Для Наи Риверы эта роль стала последней в карьере — актриса умерла в июле 2020 года.

Картине выдали «взрослый» рейтинг R.

«Бэтмен: Долгий Хэллоуин» выпустила на русском «Азбука» — в одном томе собрали все выпуски, а также комментарии, наброски и интервью Кристофера Нолана.

Мультфильм выйдет в двух частях. Первая запланирована на лето, а вторая — на осень.