    3
    Новости

    Трейлер мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — экранизации одной из лучших историй про Тёмного рыцаря

    7 апреля 2021
    Кот-император
    07.04.2021
    71
    0 минут на чтение

    Warner Bros. Animation поделилась первый трейлером своего следующего мультфильма по комиксам DC. На этот раз команда экранизировала комикс «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — детективную историю, в которой Тёмный рыцарь пытается поймать преступника по прозвищу «Праздник». Он получил такое прозвище, поскольку действует исключительно в праздничные дни.

    В мультфильме рисунок чуть отличается от предыдущих работ WB Animation, напоминая скорее «Арчера». Главных героев озвучили Дженсен Эклз (Бэтмен/Брюс Уэйн), Ная Ривера (Женщина-Кошка/Селина Кайл), Трой Бейкер (Джокер) и Джош Дюамель (Харви Дент/Двуликий). Для Наи Риверы эта роль стала последней в карьере — актриса умерла в июле 2020 года.

    Картине выдали «взрослый» рейтинг R.

    «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» выпустила на русском «Азбука» — в одном томе собрали все выпуски, а также комментарии, наброски и интервью Кристофера Нолана.

    Мультфильм выйдет в двух частях. Первая запланирована на лето, а вторая — на осень.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Короткометражка: «Ген войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS
      0
      47875
      Короткометражка: «Ген Войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS

      Немного пообщались с автором ролика об исполнении детской мечты, работе со Сталлоне и боевиках 80-х.

      «Ая и ведьма»: за что Горо Миядзаки не любит анимацию
      0
      44702
      «Ая и ведьма»: за что Горо Миядзаки не любит анимацию

      За уродливой графикой и сомнительным сценарием прячется трагедия самого печального аниматора современности.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021
      0
      49803
      Сергей Лукьяненко «Ловец видений»: фанфик по Лавкрафту без жути

      Увлекательный, но довольно банальный оммаж основателю хоррора.

      Читаем книгу «Странник» Питера Ньюмана — мрачное апокалиптическое фэнтези
      0
      90867
      Читаем книгу «Странник» Питера Ньюмана — мрачное апокалиптическое фэнтези

      Отрывок знакомит нас с главным героем — скрывающим лицо молчаливым странником, который путешествует вместе с младенцем.

      «Невероятные» (The Nevers) Джосса Уидона: первый трейлер 4
      0
      99484
      «Невероятные» (The Nevers) Джосса Уидона: первые впечатления. «Люди Икс» викторианской эпохи

      У Джосса Уидона получился любопытный сериал в жанре gaslamp fantasy — с погонями, огненными шарами и харизматичными дамами.

      Видео: новости настольных игр от Hobby World
      0
      240083
      Видео: новости из мира настольных игр Hobby World

      Новый ролик от Hobby World.

      1
      0
      108807
      Настольная игра «Отголоски». Люди вымерли, мыши унаследовали мир

      Новая игра о храбрых мышах от Джерри Хоторна, которая явно лучше предыдущей, но все ещё не идеальна.

      Обсуждаем «Майора Грома» в 21-м выпуске Фантастического подкаста
      0
      355466
      Обсуждаем «Майора Грома» в 21‑м выпуске Фантастического подкаста

      Дмитрий Злотницкий, Евгений Пекло и редактор «Игромании» Дмитрий Шепелёв обсуждают фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» — первый настоящий российский кинокомикс.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить