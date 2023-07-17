Трейлер мультфильма «Обезьяний король» с Джимми О. Яном

Netflix опубликовал трейлер мультфильма под названием «Обезьяний король» по мотивам эпической китайской сказки.
В центре сюжета харизматичный примат, который вместе с девушкой отправляется в путешествие, чтобы победить 100 демонов, Короля драконов и собственное эго.
Режиссером выступил Энтони Стакки, снявший «Сезон охоты». Главных героев озвучили комик Джимми О. Ян, Стефани Сюй, Би-Ди Вонг и Хун Ли.
Премьера состоится 18 августа.
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