Трейлер мультфильма «Обезьяний король» с Джимми О. Яном

Netflix опубликовал трейлер мультфильма под названием «Обезьяний король» по мотивам эпической китайской сказки.

В центре сюжета харизматичный примат, который вместе с девушкой отправляется в путешествие, чтобы победить 100 демонов, Короля драконов и собственное эго.

Режиссером выступил Энтони Стакки, снявший «Сезон охоты». Главных героев озвучили комик Джимми О. Ян, Стефани Сюй, Би-Ди Вонг и Хун Ли.

Премьера состоится 18 августа.