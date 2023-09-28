Трейлер научно-фантастического мультсериала «Царство падальщиков»

Max опубликовал трейлер научно-фантастического анимационного сериала для взрослых «Царство падальщиков» (или Scavengers Reign в оригинале), который «вырос» из короткометражки 2016 года.

Проектом занимаются аниматоры, сценаристы и режиссеры Джо Беннетт и Чарльз Хюттнер. А за производство отвечает студия Titmouse, выпустившая «Звездный путь: Нижние палубы».

По сюжету выживший экипаж потерпевшего крушения космического грузового корабля застрял на красивой, но очень странной, отдаленной и опасной планете.

Премьера состоится 19 октября.