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    Новости

    Трейлер научно-фантастической драмы с Дж. К. Симмонсом и Сисси Спейсек

    23 апреля 2022
    23.04.2022
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    Amazon представил первый трейлер мини-сериала «Ночное небо», главные роли в котором исполнили обладатели премии «Оскар» Дж. К. Симмонс и Сисси Спейсек.

    Восьмисерийный сериал повествует о пожилой семейной паре, которая много лет назад обнаружила у себя на заднем дворе бункер, один из выходов которого ведёт на странную безлюдную планету. Они долгое время хранили эту тайну, пока однажды на пороге их дома не появился загадочный человек, нарушивший спокойный ход жизни. Благодаря ему оказывается, что в действительности таинственный бункер — это нечто большее, чем они себе предполагали.

    Первые два эпизода поставил Хуан Хосе Кампанелья, ранее снявший фильм «Тайна в его глазах» и участвовавший в создании «Доктора Хауса».

    Премьера научно-фантастической драмы состоится 20 мая.

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