Трейлер новогоднего фильма Иван Васильевич меняет все!»

Телеканал ТНТ поделился трейлером новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!».
По сюжету Шурик пытается вернуть домой Ивана Грозного, но из-за VPN героев кидает в разные страны и времена, где они меняют прошлое.
За постановку отвечают Миша Семичев и Роман Ким, которые работали над «Самоиронией судьбы». А главные роли исполнили Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов.
Премьера состоится 31 декабря в 20:30 по МСК на ТНТ.
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Редактор
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