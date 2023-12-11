Трейлер новогоднего фильма Иван Васильевич меняет все!»

Телеканал ТНТ поделился трейлером новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!».

По сюжету Шурик пытается вернуть домой Ивана Грозного, но из-за VPN героев кидает в разные страны и времена, где они меняют прошлое.

За постановку отвечают Миша Семичев и Роман Ким, которые работали над «Самоиронией судьбы». А главные роли исполнили Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов.

Премьера состоится 31 декабря в 20:30 по МСК на ТНТ.