Трейлер пятого сезона «Рика и Морти» — он выйдет уже летом!

Adult Swim опубликовал первый трейлер пятого сезона «Рика и Морти», а вместе с этим назвал дату его выхода — 20 июня.

Также стало известно, что это число теперь будет Днем Рика и Морти — мультивселенским праздником, в рамках которого фанаты получат ролики о создании мультсериала и некие специальные сюрпризы.

Прежде авторы мультсериала говорили, что перерывы между сезонами будут короче, так как в 2018 году Adult Swim заказала сразу 70 новых эпизодов.

Кроме того, ранее стало известно, что сценаристы приступили к работе над седьмым сезоном «Рика и Морти».