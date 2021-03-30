Трейлер пятого сезона «Рика и Морти» — он выйдет уже летом!

Adult Swim опубликовал первый трейлер пятого сезона «Рика и Морти», а вместе с этим назвал дату его выхода — 20 июня.
Также стало известно, что это число теперь будет Днем Рика и Морти — мультивселенским праздником, в рамках которого фанаты получат ролики о создании мультсериала и некие специальные сюрпризы.
Прежде авторы мультсериала говорили, что перерывы между сезонами будут короче, так как в 2018 году Adult Swim заказала сразу 70 новых эпизодов.
Кроме того, ранее стало известно, что сценаристы приступили к работе над седьмым сезоном «Рика и Морти».
Читайте также
«Мне страшно, Морти. Я вижу конец» — отрывок из пятого сезона «Рика и Морти»
Дмитрий Кинский | 26.07.2020
Сценаристы уже взялись за шестой сезон.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.