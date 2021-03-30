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    Новости

    Трейлер пятого сезона «Рика и Морти» — он выйдет уже летом!

    30 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    30.03.2021
    569
    0 минут на чтение
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    Adult Swim опубликовал первый трейлер пятого сезона «Рика и Морти», а вместе с этим назвал дату его выхода — 20 июня.

    Также стало известно, что это число теперь будет Днем Рика и Морти — мультивселенским праздником, в рамках которого фанаты получат ролики о создании мультсериала и некие специальные сюрпризы.

    Прежде авторы мультсериала говорили, что перерывы между сезонами будут короче, так как в 2018 году Adult Swim заказала сразу 70 новых эпизодов.

    Кроме того, ранее стало известно, что сценаристы приступили к работе над седьмым сезоном «Рика и Морти».

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    «Мне страшно, Морти. Я вижу конец» — отрывок из пятого сезона «Рика и Морти»

     Дмитрий Кинский |  26.07.2020

    Сценаристы уже взялись за шестой сезон.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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