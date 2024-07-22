Netflix опубликовал 2,5-минутный трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера.
Ранее постановщик говорил, что расширенная версия будет более взрослой, а ее хронометраж составит около шести часов — каждая часть получит примерно по часу дополнительного материала.
Напомним, оба фильма встретили прохладно как критики, так и обычные зрители. Но это не помешало лентам хорошо показать себя в стриминговом сервисе по просмотрам.
Премьера состоится в онлайн-кинотеатре 2 августа.
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