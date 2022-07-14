Трейлер «Сердца пармы» — исторического фэнтези по роману Алексея Иванова

«Бюллетень кинопрокатчика» показал первый трейлер исторического фэнтезийного фильма «Сердце пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова.

Действие фильма разворачивается во второй половине XV века, где сталкиваются миры Великого Московского княжества и уральской Пармы, древние пермские земли, населённые язычниками. В центре конфликта — история князя Михаила, который влюбился в ведьму-ламию.

Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Елена Ербакова и Валентин Цзин. Картину поставил Антон Мегердичев («Движение вверх», «Метро»).

Оригинальный роман Алексея Иванова вышел в 2003 году, и с тех пор много раз переиздавался. Компания «Централпартнершип» купила права на экранизацию ещё в 2005-м, но съёмки в итоге стартовали только в 2019-м.

Премьера намечена на 6 октября в кинотеатрах.