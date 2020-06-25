Трейлер сериала «Дивный новый мир» — по антиутопии Хаксли

Интернет-канал Peacock выпустил трейлер фантастического сериала Brave New World («Дивный новый мир») — экранизации известного романа-антиутопии Олдоса Хаксли.
Действие книги и сериала происходит в Лондоне 2541 года. В будущем человечество построило тоталитарный, но сравнительно процветающий мир. Людей выводят в инкубаторах и генетически модифицируют, чтобы поделить их на касты — от умной и развитой высшей касты альф до примитивных эпсилонов, не умеющих даже читать. Все носят одежду, соответствующую их касте. Но все счастливы — благодаря наркотику «сома», религии, в которой поклоняются Генри Форду, и свободному сексу. И всё же герои начинают сомневаться в правильности устройства своего общества…
Руководит съёмками сериала шоураннер Дэвид Вайнер (один из продюсеров «Бойтесь ходячих мертвецов»), среди продюсеров — Грант Моррисон (известный комиксист), Оуэн Харрис (режиссёр нескольких серий «Чёрного зеркала») и Брайан Тейлор (один из создателей сериала «Хэппи!»). Главную роль исполняет Олден Эренрайх (Хан Соло из «Соло»).
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