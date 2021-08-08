Трейлер шестой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо»

Netflix представил трейлер 6-й части аниме сериала «Невероятные приключения ДжоДжо». Сезон экранизирует 6-ю часть манги «Stone Ocean (рус. Каменный океан)».
Шестая часть — «Кaмeнный oкeaн» — рассказывает историю Джoлин, дoчepи Джoтapo Кyджо. После того, как она попадает в аварию со своим парнем, её несправедливо обвиняют в убийстве и приговаривают к 15 годам тюремного заключения. Героине предстоит выбраться из тюрьмы, раскрыть многочисленные тайны, а также сразиться с последователем Дио Брандо. Это будет последняя битва в столетнем переплетении судеб семьи Джостаров и Дио.
В трейлере нам представляют завязку шестой части и показывают жестокую женскую тюрьму, в которую попадает Джолин, а также знакомят с главными героями и антагонистом, обладающим загадочным стендом Уайт Снейк, который способен действовать без хозяина и забирать у противника «стенд и душу», обрекая его на смерть.
Сейю Джолин Куджо: Файруз Ай
Премьера состоится в декабре 2021 года на Netflix.
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