Трейлер спецэпизода «Доктора Кто», последнего для Джоди Уиттакер

BBC показал трейлер спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Сила Доктора». Он станет последним для Тринадцатой (Джоди Уиттакер), а также для шоураннера Криса Чибнелла.

Премьера состоится 23 октября.

Следующим Доктором Кто в новом сезоне сериала станет актёр Шути Гатва, известный по шоу «Половое воспитание». Шоураннером нового сезона «Доктора Кто» снова будет Расселл Т. Дэвис.