    3
    Новости

    Трейлер спецэпизода «Доктора Кто», последнего для Джоди Уиттакер

    8 октября 2022
    Avatar photo
    08.10.2022
    317
    0 минут на чтение
    1
    BBC показал трейлер спецэпизода «Доктора Кто» под названием «Сила Доктора». Он станет последним для Тринадцатой (Джоди Уиттакер), а также для шоураннера Криса Чибнелла.

    Премьера состоится 23 октября.

    Следующим Доктором Кто в новом сезоне сериала станет актёр Шути Гатва, известный по шоу «Половое воспитание». Шоураннером нового сезона «Доктора Кто» снова будет Расселл Т. Дэвис.

    Читайте также

    Роль нового Доктора Кто исполнит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва

    Роль нового Доктора Кто исполнит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва

     Лиза Худайбердиева |  08.05.2022

    Шотландский актер руандийского происхождения станет также одним из самых молодых Докторов сериала — ему всего 29 лет.

    Кажется, новый Доктор Кто будет геем

    Кажется, новый Доктор Кто будет геем

     Дмитрий Кинский |  03.08.2022

    Напомним, его сыграет Шути Гатва.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Танец под звёздами. Мини-история из «Ключи Локков. Золотой век»
    0
    25827
    Танец под звёздами. Мини-история из «Ключи Локков. Золотой век»

    Это маленькая история о волшебной шкатулке, которая должна была поднять маленькой девочке настроение, но у кота были другие планы.

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть I: ужасы без конца!
    0
    101140
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть I: ужасы без конца!

    Монстры, общий сбор! В подборке фильмов на Хэллоуин: Майк Майерс и Пинхэд, оборотни и вампиры, клоуны и видеоблогеры.

    Во что поиграть в октябре 2022 10
    0
    166482
    Во что поиграть в октябре 2022

    Лето отметилось затишьем в игровой индустрии. Но это время закончилось.

    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи
    0
    169659
    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи

    Колоритное тёмное фэнтези в нетипичном сеттинге.

    Новые сериалы октября 2022: ужасы, киберпанк и бензопила 11
    0
    230543
    Новые сериалы октября 2022: ужасы, киберпанк и бензопила

    А ещё — мультсериал по «Звёздным войнам», мистика от Гильермо Дель Торо и приквел «Сверхъестественного»

    Права на фильмы и игры по «Властелину колец» выставят на аукцион — их оценивают в 2 миллиарда долларов 1
    0
    313167
    Самые-самые… фантастические драгоценности!

    Смотрите! Выбирайте! Тыкайте носом ваших мужчин! То есть нас…

    Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень» 11
    0
    685741
    Обсуждаем творчество Джоан Роулинг в 55-м выпуске Фантастического подкаста

    Джоан, вы не правы, всё было совсем не так!

    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора? 3
    0
    318779
    Почему стоит прочесть «Вселенную Боба» Денниса Тейлора?

    Космическая фантастика о гике, который стал искусственным интеллектом и отправился исследовать космос.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить