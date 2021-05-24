Третий сезон «Титанов» выйдет в августе. В нем появится Пугало!

HBO Max подтвердил, что третий сезон «Титанов» выйдет в августе 2021 года — точная дата пока не называется. Вместе с этим авторы сериала объявили новых актеров.

Винсент Картайзер («Безумцы») сыграет Пугало, Саванне Уэлш («Отрочество») досталась роль Барбары Гордон, а Джей Ликурго предстанет в образе Тима Дрейка.

Алан Ритчсон, известный по роли Ястреба, рассказал, что третий сезон будет немного лучше предыдущих, поскольку создатели определились, на чем они хотят сфокусировать историю.

Вероятно, в ближайшее время с фанатами поделятся первыми кадрами и трейлером третьего сезона.