Третий сезон «Титанов» выйдет в августе. В нем появится Пугало!

HBO Max подтвердил, что третий сезон «Титанов» выйдет в августе 2021 года — точная дата пока не называется. Вместе с этим авторы сериала объявили новых актеров.
Винсент Картайзер («Безумцы») сыграет Пугало, Саванне Уэлш («Отрочество») досталась роль Барбары Гордон, а Джей Ликурго предстанет в образе Тима Дрейка.
Алан Ритчсон, известный по роли Ястреба, рассказал, что третий сезон будет немного лучше предыдущих, поскольку создатели определились, на чем они хотят сфокусировать историю.
Вероятно, в ближайшее время с фанатами поделятся первыми кадрами и трейлером третьего сезона.
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Редактор
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