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    «Три богатыря и Пуп Земли» стали самым кассовым отечественным мультфильмом

    2 февраля 2024
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    02.02.2024
    307
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    «Три богатыря и Пуп Земли» стали самым кассовым отечественным мультфильмом

    По данным ЕАИС, сборы «Трех богатырей и Пупа Земли» превысили 1 миллиард рублей в российском прокате.

    Чтобы достичь этой отметки, мультфильму потребовалось чуть больше месяца, его премьера состоялась 28 декабря.

    Двенадцатая часть во франшизе «Трех богатырей» стала самой кассовой отечественной мультипликацией.

    До этого рекордсменом был мультфильм «Три богатыря на дальних берегах» 2012 года, заработавший около 932 миллионов рублей.

    В этом году, кстати, выйдет анимационный сериал по «Трем богатырям», но точной даты пока нет.

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