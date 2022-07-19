«Твоё тело станет оружием»: трейлер мультсериала Tekken

Netflix выпустил трейлер мультсериала Tekken: Bloodline, адаптирующий серию одноимённую серию файтингов. Ролик обещает всё, за что любимы видеоигры: знакомые персонажи, древнее зло в семейных разборках и, конечно, драки-драки-драки.

Как и в играх, главным героем станет Джин Казама, который с ранних лет учится единоборствам. Однажды на пороге дома появляется древнее зло, уничтожающее всё, что ему было дорого. Имя этого чудовища — Огр. И это меняет жизнь Джина навсегда. Он хочет набраться силы, чтобы одолеть сверхъестественного противника, и для его ему нужно победить на Турнире Железного кулака.

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Все эпизоды выйдут 18 августа.