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    Новости

    «Твоё тело станет оружием»: трейлер мультсериала Tekken

    19 июля 2022
    19.07.2022
    366
    1 минута на чтение

    Netflix выпустил трейлер мультсериала Tekken: Bloodline, адаптирующий серию одноимённую серию файтингов. Ролик обещает всё, за что любимы видеоигры: знакомые персонажи, древнее зло в семейных разборках и, конечно, драки-драки-драки.

    Как и в играх, главным героем станет Джин Казама, который с ранних лет учится единоборствам. Однажды на пороге дома появляется древнее зло, уничтожающее всё, что ему было дорого. Имя этого чудовища — Огр. И это меняет жизнь Джина навсегда. Он хочет набраться силы, чтобы одолеть сверхъестественного противника, и для его ему нужно победить на Турнире Железного кулака.

    Постер

    «Твоё тело станет оружием»: трейлер мультсериала Tekken 1

    Все эпизоды выйдут 18 августа.

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     Александр Киселев |  07.06.2017

    Самый глубокий, сбалансированный и при этом интуитивный представитель жанра. Однако, если вы не любите пальцеломкие бои по Сети, ничего интересного вы здесь не найдёте.

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