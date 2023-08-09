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    Новости

    «Ты больше не молодой агент» — трейлер последнего сезона «Арчера»

    9 августа 2023
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    09.08.2023
    384
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    Канал FX опубликовал трейлер четырнадцатого и заключительного сезона анимационного сериала «Арчер».

    Теперь у руля шпионского агентства Лана. Ее цель — зарабатывать деньги и делать мир лучше. Но вскоре она понимает, что управлять им не так-то просто.

    Премьера состоится 30 августа. В этот день выйдут сразу два эпизода. А всего запланировано восемь серий.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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