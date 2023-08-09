«Ты больше не молодой агент» — трейлер последнего сезона «Арчера»

Канал FX опубликовал трейлер четырнадцатого и заключительного сезона анимационного сериала «Арчер».

Теперь у руля шпионского агентства Лана. Ее цель — зарабатывать деньги и делать мир лучше. Но вскоре она понимает, что управлять им не так-то просто.

Премьера состоится 30 августа. В этот день выйдут сразу два эпизода. А всего запланировано восемь серий.