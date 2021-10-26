«Ты дитя огня»: трейлер второго сезона мультсериала «DOTA: Кровь дракона»

Netflix выпустил трейлер второй книги (второго сезона) мультсериала «DOTA: Кровь дракона», экранизации одноимённой видеоигры. Хотя прям экранизацией это сложно назвать — создатели взяли за основу историю персонажей и поместили их в собственный сюжет. Разумеется, добавив отсылки в виде особых способностей.

Трейлер обещает массу экшен-сцен, развитие линии Давиона и появление старых знакомых.

Сериалом занимается Эшли Миллер, который больше всего известен по работе над супергеройскими фильмами «Тор» и «Люди Икс: Первый класс». Производство — студий Kaiju Boulevard и Studio Mir. Последняя рисовала для Netflix, например, аниме-приквел «Ведьмака».

«Кровь дракона» вернётся в январе 2022-го.