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    Новости

    «Ты никогда не оставишь меня» — первый тизер-трейлер шестого сезона «Принца-дракона»

    10 ноября 2023
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    10.11.2023
    353
    0 минут на чтение
    «Ты никогда не оставишь меня» — первый тизер-трейлер шестого сезона «Принца-дракона»

    Netflix в рамках Geeked Week опубликовал первый тизер-трейлер шестого сезона «Принца-дракона: Тайна Ааравоса» под названием «Звезды».

    В ролике можно увидеть Клаудию, тяжело переживающую то, что ее «оставили» брат и отец, которого она пыталась спасти.

    Напомним, за проект отвечают Аарон Эхаз («Аватар: Легенда об Аанге») и Джастин Ричмонд (Uncharted 3: Drake’s Deception).

    Премьера состоится в 2024 году.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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