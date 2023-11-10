«Ты никогда не оставишь меня» — первый тизер-трейлер шестого сезона «Принца-дракона»

Netflix в рамках Geeked Week опубликовал первый тизер-трейлер шестого сезона «Принца-дракона: Тайна Ааравоса» под названием «Звезды».
В ролике можно увидеть Клаудию, тяжело переживающую то, что ее «оставили» брат и отец, которого она пыталась спасти.
Напомним, за проект отвечают Аарон Эхаз («Аватар: Легенда об Аанге») и Джастин Ричмонд (Uncharted 3: Drake’s Deception).
Премьера состоится в 2024 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.