«Ты — полукровка» — полноценный трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Disney опубликовала полноценный трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по мотивам книг Рика Риордана.

В ролике можно увидеть затравку шоу, тренировки в Лагере Полукровок, разных монстров из греческой мифологии и даже дуэль с богом Аресом.

В основу первого сезона легла книга «Похититель молний». В работе над ним принял участие сам писатель.

Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.