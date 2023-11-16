«Ты — полукровка» — полноценный трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Disney опубликовала полноценный трейлер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по мотивам книг Рика Риордана.
В ролике можно увидеть затравку шоу, тренировки в Лагере Полукровок, разных монстров из греческой мифологии и даже дуэль с богом Аресом.
В основу первого сезона легла книга «Похититель молний». В работе над ним принял участие сам писатель.
Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.
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