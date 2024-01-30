«Ты следующий» — трейлер нового фильма по «Моей геройской академии»

TOHO animation представила первый трейлер четвертого фильма по «Моей геройской академии» (или Boku no Hero Academia в оригинале).

Производством занимается студия Bones. За постановку отвечает автор «Темнее черного» Тэнсай Окамура.

Также в творческом составе числятся сценарист Ёсукэ Курода, дизайнер персонажей Ёсихико Умакоси и композитор Юки Хаяси, которые уже работали над этой франшизой.

Это будет оригинальная история, в которой главные герои столкнутся со злодеем, очень похожим на Всемогущего.

Премьера состоится 2 августа. А седьмой сезон сериала выйдет 4 мая.

Трейлер

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