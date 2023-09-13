«Ты слышишь их? Голоса» — первый трейлер приквела «Кладбища домашних животных»

Paramount опубликовала первый трейлер приквела «Кладбища домашних животных» с подзаголовком «Родословные».

В основу картины легла нерассказанная глава Стивена Кинга, которую он сам называет самой страшной своей работой.

По сюжету молодой Джад Крэндалл в 1969 году мечтает покинуть родной город, но обнаруживает зловещие секреты и сталкивается с темной семейной историей.

Это режиссерский дебют сценаристки Линдси Бир, приложившая руку к фильмам «Поступь хаоса» и «Сьерра Берджесс — неудачница».

Лента выйдет 6 октября в Paramount+.