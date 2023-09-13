«Ты слышишь их? Голоса» — первый трейлер приквела «Кладбища домашних животных»

Paramount опубликовала первый трейлер приквела «Кладбища домашних животных» с подзаголовком «Родословные».
В основу картины легла нерассказанная глава Стивена Кинга, которую он сам называет самой страшной своей работой.
По сюжету молодой Джад Крэндалл в 1969 году мечтает покинуть родной город, но обнаруживает зловещие секреты и сталкивается с темной семейной историей.
Это режиссерский дебют сценаристки Линдси Бир, приложившая руку к фильмам «Поступь хаоса» и «Сьерра Берджесс — неудачница».
Лента выйдет 6 октября в Paramount+.
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