«Ты спасешь мир» — вышел новый трейлер «Марвелов»

Disney представила новый трейлер супергеройского блокбастера «Марвелы» (или The Marvels в оригинале).

По сюжету из-за аномалии способности Кэрол Дэнверс теперь связаны с Мисс Марвел и Моникой Рамбо — каждый раз, когда героини используют свои силы, они меняются местами.

Режиссером выступает Ниа ДаКоста («Кэндимен»). Главные роли исполнили Бри Ларсон, Иман Веллани, Тейона Паррис.

Премьера состоится 10 ноября.