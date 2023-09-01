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    «Ты спасешь мир» — вышел новый трейлер «Марвелов»

    1 сентября 2023
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    01.09.2023
    646
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    Новый трейлер «Марвелов». Фильм вый

    Disney представила новый трейлер супергеройского блокбастера «Марвелы» (или The Marvels в оригинале).

    По сюжету из-за аномалии способности Кэрол Дэнверс теперь связаны с Мисс Марвел и Моникой Рамбо — каждый раз, когда героини используют свои силы, они меняются местами.

    Режиссером выступает Ниа ДаКоста («Кэндимен»). Главные роли исполнили Бри Ларсон, Иман Веллани, Тейона Паррис.

    Премьера состоится 10 ноября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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