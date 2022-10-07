«Ты в моем доме?!» — вышел трейлер «Велмы» от HBO Max

HBO Max опубликовал тизер-трейлер «взрослого» спин-оффа «Скуби-Ду» под названием «Велма».

Сам ролик пародирует «Крик»: в дождливую ночь главной героине прямо из ее дома звонит маньяк и говорит, что ей нужно решить загадку, иначе она умрет.

В новом мультсериале у Велмы изменился цвет кожи. А озвучила ее Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в «Офисе».

Премьера состоится в 2023 году.