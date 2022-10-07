«Ты в моем доме?!» — вышел трейлер «Велмы» от HBO Max

HBO Max опубликовал тизер-трейлер «взрослого» спин-оффа «Скуби-Ду» под названием «Велма».
Сам ролик пародирует «Крик»: в дождливую ночь главной героине прямо из ее дома звонит маньяк и говорит, что ей нужно решить загадку, иначе она умрет.
В новом мультсериале у Велмы изменился цвет кожи. А озвучила ее Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в «Офисе».
Премьера состоится в 2023 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Star Wars: ФокусИдеальный перезапуск «Звёздных войн».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.