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    «Ты знаешь, кто мы такие?» — вышел трейлер «Бракованной партии»

    30 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    30.03.2021
    657
    0 минут на чтение
    «Галактика — опасное место» —

    Disney опубликовала полноценный трейлер «Бракованной партии» — спин-оффа «Звездных войн: Войны клонов».

    Действие мультсериала развернется после Войны клонов, а в центре сюжета будет отряд клонов, генетически отличающихся от остальных.

    Исполнительным продюсером выступает Дэйв Филони, который работал над «Войнами клонов», «Повстанцами» и «Сопротивлением».

    Первый эпизод выйдет 4 мая — его хронометраж составит 70 минут. А с 7 числа начнут выходить новые серии на еженедельной основе.

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     Дмитрий Кинский |  23.11.2020

    Какая у нее будет роль, неизвестно.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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