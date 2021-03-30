«Ты знаешь, кто мы такие?» — вышел трейлер «Бракованной партии»

Disney опубликовала полноценный трейлер «Бракованной партии» — спин-оффа «Звездных войн: Войны клонов».
Действие мультсериала развернется после Войны клонов, а в центре сюжета будет отряд клонов, генетически отличающихся от остальных.
Исполнительным продюсером выступает Дэйв Филони, который работал над «Войнами клонов», «Повстанцами» и «Сопротивлением».
Первый эпизод выйдет 4 мая — его хронометраж составит 70 минут. А с 7 числа начнут выходить новые серии на еженедельной основе.
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Слух: в «Звездных войнах: Бракованный отряд» появится Бо-Катан
Дмитрий Кинский | 23.11.2020
Какая у нее будет роль, неизвестно.
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