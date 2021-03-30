«Ты знаешь, кто мы такие?» — вышел трейлер «Бракованной партии»

Disney опубликовала полноценный трейлер «Бракованной партии» — спин-оффа «Звездных войн: Войны клонов».

Действие мультсериала развернется после Войны клонов, а в центре сюжета будет отряд клонов, генетически отличающихся от остальных.

Исполнительным продюсером выступает Дэйв Филони, который работал над «Войнами клонов», «Повстанцами» и «Сопротивлением».

Первый эпизод выйдет 4 мая — его хронометраж составит 70 минут. А с 7 числа начнут выходить новые серии на еженедельной основе.