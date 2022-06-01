«Ты знал, что он был Бэтменом?» — вышел трейлер «Рыцарей Готэма»

Телеканал The CW опубликовал полноценный трейлер супергеройского сериала под названием «Рыцари Готэма»,
По сюжету Бэтмена убиваею, а его личность раскрывают публике. Полиция Готэма и прокурор Харви Дент подозревают даже приемного сына Брюса Уэйна. Поэтому ему предстоит найти убийцу, объединившись с несколькими преступниками
Фанаты вселенной не особо обрадовались трейлеру. Вот, к примеру, самый популярный комментарий под роликом:
Главный плот-твист в том, что это не фанатский трейлер.
Премьера «Рыцарей Готэма» назначена на 2023 год.
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Редактор
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