Тяжелый выбор и разрушенный космический корабль: 9 минут геймплея The Expanse

Telltale Games и Deck Nine представили девять минут геймплея The Expanse по мотивам серии книг «Пространство» с комментариями разработчиков.
В ролике показали, как главной героине приходится делать выбор: либо спасти припасы, отрезав напарнику ногу, либо пожертвовать припасами, но спасти ему жизнь.
Разработчики подчеркнули, что все принятые игроком решения так или иначе повлияют на концовку.
Также в видео можно увидеть, как главная героиня исследует разрушенный космический корабль и находит коллекционные предметы, которые могут отразиться на отношениях с некоторыми персонажами.
Релиз The Expanse состоится до конца 2023 года на ПК и консолях.
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