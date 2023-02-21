Тяжелый выбор и разрушенный космический корабль: 9 минут геймплея The Expanse

Telltale Games и Deck Nine представили девять минут геймплея The Expanse по мотивам серии книг «Пространство» с комментариями разработчиков.

В ролике показали, как главной героине приходится делать выбор: либо спасти припасы, отрезав напарнику ногу, либо пожертвовать припасами, но спасти ему жизнь.

Разработчики подчеркнули, что все принятые игроком решения так или иначе повлияют на концовку.

Также в видео можно увидеть, как главная героиня исследует разрушенный космический корабль и находит коллекционные предметы, которые могут отразиться на отношениях с некоторыми персонажами.

Релиз The Expanse состоится до конца 2023 года на ПК и консолях.