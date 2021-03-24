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    Новости

    «Тёмный кристалл» вернётся… в качестве балета. С куклами и артистами

    24 марта 2021
    Кот-император
    24.03.2021
    648
    0 минут на чтение
    «Тёмный кристалл»: Netflix всё же закрыл сериал, второго сезона не будет

    Сериал по «Тёмному кристаллу» от Netflix безвозвратно закрыт — ещё в сентябре создатели рассказывали о низких шансах на продление, а крест поставила пандемия коронавируса, из-за которой сложно заняться съёмками.

    В качестве утешения по вселенной выпускали комиксы и книги, но теперь нас ждёт возвращение вселенной в неожиданном формате — в виде балета! Оригинальное выступление The Dark Crystal: Odyssey, которое будет основано на самостоятельном сюжете, поставит хореограф Уэйн Макгрегор. Он известен по десяткам постановок, многие из которых завоевали награды и премии. К тому же, он ставил хореографические номера в самых разных фильмах: «Тарзан. Легенда», обе части «Фантастических тварей», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Две королевы».

    Постановку анонсировали в Royal Opera House в Лондоне в сезон 2021/2022. Её описывают как «волшебную историю взросления». Реквизит и кукол предоставит Henson Company, которая также займётся подготовкой. О сюжете больше ничего неизвестно, разве что на иллюстрациях можно разглядеть персонажей как оригинального фильма, так и сериала.

    Больше информации появится 1 июня.

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     Александр Стрепетилов |  15.09.2019

    Как я перестал бояться и полюбил кукол из зловещей долины.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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