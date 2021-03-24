«Тёмный кристалл» вернётся… в качестве балета. С куклами и артистами

Сериал по «Тёмному кристаллу» от Netflix безвозвратно закрыт — ещё в сентябре создатели рассказывали о низких шансах на продление, а крест поставила пандемия коронавируса, из-за которой сложно заняться съёмками.

В качестве утешения по вселенной выпускали комиксы и книги, но теперь нас ждёт возвращение вселенной в неожиданном формате — в виде балета! Оригинальное выступление The Dark Crystal: Odyssey, которое будет основано на самостоятельном сюжете, поставит хореограф Уэйн Макгрегор. Он известен по десяткам постановок, многие из которых завоевали награды и премии. К тому же, он ставил хореографические номера в самых разных фильмах: «Тарзан. Легенда», обе части «Фантастических тварей», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Две королевы».

Постановку анонсировали в Royal Opera House в Лондоне в сезон 2021/2022. Её описывают как «волшебную историю взросления». Реквизит и кукол предоставит Henson Company, которая также займётся подготовкой. О сюжете больше ничего неизвестно, разве что на иллюстрациях можно разглядеть персонажей как оригинального фильма, так и сериала.

Больше информации появится 1 июня.