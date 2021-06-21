Тысячи художников сделали из одной анимации массу фантастических работ

VFX-специалист Клинтон Джонс, также известный под псевдонимом pwnisher, недавно запустил челлендж для 3D-аниматоров.
Он создал заготовку анимированной сцены, в которой абстрактная фигура тащит за собой что-то тяжелое, а остальным предложил закончить ее — нарисовать самого персонажа, груз и задники.
Всего участие приняли около 2400 художников — с самыми разными фантастическими задумками. Сначала Джонс опубликовал топ-100 работ, а потом вообще все.
Топ-100
Все работы
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