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    Новости

    У аниме «Развращенная гильдия» будет четыре версии откровенности

    19 сентября 2022
    19.09.2022
    505
    1 минута на чтение
    Развращённая гильдия

    Аниме-адаптация «Развращенной гильдии» (или Futoku no Guild в оригинале) получит сразу четыре версии, которые будут отличаться между собой степенью откровенности.

    Для справки: обычно авторы ограничиваются в лучшем случае двумя версиями.

    Первая — для ТВ, в которой будет полная цензура видео и аудио. Вторая — для стриминговых сервисов с частичной цензурой. Третья — для канала AT-X без видео-цензуры, но с цензурой аудио. И последняя — никакой цензуры, а также дополнительные откровенные сцены.

    В основу аниме ляжет манга Тайти Кавазоэ, по сюжету которой охотник на монстров по имени Кикуру Мадан пытается обучить новых искателей приключений себе на замену, чтобы пораньше уйти на пенсию и жить в роскоши. К несчастью, в результате тренировок возникают только непристойные и развратные ситуации.

    Премьера состоится 5 октября.

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    Редактор
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