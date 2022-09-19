У аниме «Развращенная гильдия» будет четыре версии откровенности

Аниме-адаптация «Развращенной гильдии» (или Futoku no Guild в оригинале) получит сразу четыре версии, которые будут отличаться между собой степенью откровенности.

Для справки: обычно авторы ограничиваются в лучшем случае двумя версиями.

Первая — для ТВ, в которой будет полная цензура видео и аудио. Вторая — для стриминговых сервисов с частичной цензурой. Третья — для канала AT-X без видео-цензуры, но с цензурой аудио. И последняя — никакой цензуры, а также дополнительные откровенные сцены.

В основу аниме ляжет манга Тайти Кавазоэ, по сюжету которой охотник на монстров по имени Кикуру Мадан пытается обучить новых искателей приключений себе на замену, чтобы пораньше уйти на пенсию и жить в роскоши. К несчастью, в результате тренировок возникают только непристойные и развратные ситуации.

Премьера состоится 5 октября.