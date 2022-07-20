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    Новости

    У HBO и Джорджа Мартина было 15 идей для приквела «Игры престолов»

    20 июля 2022
    20.07.2022
    13
    1 минута на чтение
    1

    Издание The Hollywood Reporter выпустило большой материал о производстве приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Работа над спин-оффом началась сразу после объявления о том, что «Игра престолов» закончится на восьмом сезоне;
    • Всего было придумано 15 идей для приквела сериала;
    • У Джорджа Мартина было две концепции: шоу по повестям о Дунке и Эгге или о войне между Таргариенами под названием Танец драконов;
    • Идею про Танец драконов заворачивали аж несколько раз. Тогда им занимались Брайан Когман и Карли Рэй;
    • Обсуждался сериал о семи богах Вестероса — они якобы были обычными людьми, которых стали почитать как божеств;
    • Но детально прорабатывались пять вариантов: сериал про Танец драконов, про падение Валирии, о Нимерии, про захват Вестероса Эйгоном Таргариеном и «Кровавая луна» — про Долгую ночь;
    • В работу взяли «Кровавую луну», проектом занималась Джейд Голдман, а одну из центральных ролей отдали Наоми Уоттс;
    • HBO даже снял пилотный эпизод с бюджетом в 30-35 миллионов долларов;
    • Однако Мартин был обеспокоен сериалом, а HBO прислушался к нему на фоне критики восьмого сезона «Игры престолов» со стороны фанатов и закрыл проект;
    • При этом пилотный эпизод так и не показали автору «Песни льда и пламени»;
    • Так что было решено вернуться к идее про Танец драконов. Сценаристом назначили фаната «Игры престолов» Райана Кондала;
    • А после к нему в качестве второго шоураннера и режиссера присоединился Мигель Сапочник;
    • Тот, правда, поначалу отказывался принимать какое-либо участие в проекте, но через какое-то время согласился из-за дружбы с Кондалом;
    • HBO решил заказать сразу целый сезон на основе качества сценария и опыта Сапочника.

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